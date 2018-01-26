В последнее время идут активные дискуссии по распространению криптовалют и технологии блокчейн: добро или зло это для общества и для экономики? Что может дать бизнесу широкое распространение данной технологии? 27 декабря 2017г. в ТПП России состоялась Дискуссионная панель по теме «Криптовалюты и альтернативные механизмы инвестирования - источник финансирования бизнес-проектов». Учитывая растущий интерес к этой проблематике, Торгово-промышленная палата города Дубны провела семинар по теме «Технология блокчейн и криптовалюты как драйвер развития бизнеса».

В качестве докладчиков по данной теме были приглашены д.т.н., профессор кафедры устойчивого инновационного развития Государственного университета «Дубна» Сергей Кибальников, старший преподаватель кафедры системного анализа и управления Института системного анализа и управления Государственного университета «Дубна» Максим Михеев и руководитель компании «Блокчейн Интеллидженс Текнолоджи» (BIT) Михаил Бурмистров.

Профессор Сергей Кибальников начал свое выступление с предложения провести семинар в формате «круглого стола» и начать его с краткого представления каждого участника и целей, побудивших его прийти на этот семинар.

После этого он часть своего выступления посвятил философии блокчейна, историческим предшественникам и образам данной информационной технологии, а также отличительным особенностям и преимуществам технологии распределенного реестра (блокчейн) от других способов обработки и хранения информации.

Предпринимателей - участников семинара в большей степени интересовали практические аспекты и возможности использования технологии блокчейна в своей производственной и иной деятельности.

Руководитель компании «Блокчейн Интеллидженс Текнолоджи» Михаил Бурмистров представил информацию о том, как технология блокчейн была применена им для нефтеперерабатывающей отрасли, продемонстрировав ее функционирование на цепочке от производства до розничной продажи бензина на АЗС.

Как отмечали докладчики, за технологией блокчейн – будущее, поскольку ее применение позволяет удешевить создание систем управления процессами, позволяет оперативно получать информацию всем участникам бизнес-процесса в цепочке производства, тем самым обеспечить совершенно новое качество управления, устранить узкие места, а также создает новые условия для безопасного хранения и обработки информации.

В ходе дискуссии, длившейся без перерыва 4 часа, участники семинара обсудили также вопросы целесообразности замены действующих на данный момент технологий и систем обработки информации на технологию блокчейн, которая в итоге может повысить эффективность работы компании, но побочным эффектом которой может стать высвобождение лишних работников.

Не обошли стороной участники семинара вопросы использования криптовалют и смарт-контрактов. В настоящее время расчеты в криптовалютах в нашей стране запрещены, а обращение криптовалют и применение в практической деятельности законодательно не урегулировано. В то же время во многих странах юго-восточной Азии криптовалюты, в первую очередь bitcoin, стали, по сути, функционирующей платёжной системой, использующей одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных с использованием криптографических методов защиты.

Президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров отметил, что активная работа по участию в разработке законодательства, регулирующего эти вопросы ведется ТПП России и Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна. ТПП г.Дубны рекомендовала профессора Сергея Кибальникова и генерального директора Группы компаний «Нордавинд» Илью Свирина в состав экспертной группы по криптовалютам и альтернативным механизмам инвестирования при ТПП России, возглавляемую Германом Клименко, советником Президента России.

Владимир Бобров также анонсировал предстоящую 31 января в РЭУ им.Г.В.Плеханова открытую дискуссию по законодательному регулированию криптовалют и инвестиций на их основе. Он поблагодарил докладчиков за предоставленную интересную информацию и всех за участие в дискуссии, судя по характеру которой необходимо будет через некоторое время собраться вновь для обсуждения вопросов уже на новом уровне понимания.