Танцы в Дубне: студия "Эдельвейс" отметила 15-летие соревнованиями

Самое пышное и яркое событие наступившего нового 2018 года, посвященное 15-летию клуба "Эдельвейс", состоялось в субботу, 6 января....

Торжественное мероприятие открыла и.о. директора ДК "Мир" Марина Кимовна Фержулян - поздравила студию с юбилейной датой, вспомнила историю бального танца города Дубна, мероприятия разных лет, которые неоднократно проходили именно в малом зале дворца культуры "Мир".

Соревнования разных группа сменяли друг друга, выходили юные новички и опытные спортсмены, лауреаты международных и всероссийских соревнований.

Отдельно хочется отметить выпускников, которые пришли поздравить клуб, который когда-то был для них настоящей семьей, домом, а теперь это уже взрослые люди, которым выпала честь даже посудить некоторые соревнования сегодня! Петунин Александр, Галкины Арина и Полина, Груздева Светлана, Кравченко Александра, Маркова Евгения, Магидов Илья, Воронцовы Алексей и Анастасия, к сожалению далеко не все смогли прийти в этот вечер, но тем не менее нашли возможность поздравить своих тренеров и пожелать удачи в дальнейшей работе. Спасибо Вам, дорогие наши!

Организаторами была подготовлена огромная масса подарков, сувениров, кубков и медалей, дипломов и грамот, красивое оформление зала - все это сделало вечер незабываемым.... Предлагаем Вашему вниманию фото отчет, в ближайшее время мы ожидаем небольшое видео о том, как это было!