Сводка происшествий за 22 - 30 января 2018. Амфетамин, метанол, Раскольников

22 января

Сотрудниками полиции ОУР ОМВД России по г.о. Дубна в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пр-ту Боголюбова выявлен 37-летний мужчина, уроженец г. Долгопрудный, у которого изъято в крупном размере психотропное вещество – амфетамин. В отношении данного гражданина, следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет, со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

24 января

Около 05:00 часов утра сотрудниками полиции ППСП ОМВД России по г.о. Дубна в ходе в работы на обслуживаемой территории в правобережной части города по ул. Векслера был остановлен автомобиль под управлением которого находился 53-х летний гражданин, имеющий признаки алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что данный водитель ранее привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КРФоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудниками Отдела дознания ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», в отношении местного жителя, мужчины 1986 г.р., который нанёс телесные повреждения своей сожительнице 1981 г.р. в квартире, зарегистрированной по ул. Школьной. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

25 января

ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина», в отношении местного жителя, мужчины 49-ти лет, который 21.09.2017 и 05.10.2017, осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт 2-ух граждан Средней и Центральной Азии в правобережной части города. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права заниматься определённой деятельностью.

Сотрудниками полиции ОЭБиПК ОМВД России по г.о. Дубна в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по ул. Ленинградская, в районе гаражей, выявлен 29-летний гражданин, местный житель г. Дубна, который реализовал сто канистр омывающей стеклоочистительной жидкости, вызывающей сомнения в подлинности и содержащей метанол. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

26 января

Сотрудниками полиции ОУР ОМВД России по г.о. Дубна в ходе оперативно розыскных мероприятий, выявлены двое молодых людей 44 и 26 лет, жители г. Дубна, которые совершили хищение наушников стоимостью около 7-ми тысяч рублей в сетевом магазине по пр-ту Боголюбова. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Сотрудниками полиции ОГИБДД ОМВД ходе в работы на обслуживаемой территории в правобережной части города по ул. Парковая был остановлен автомобиль, под управлением которого находился 32-х летний гражданин, проживающий в Кировской области. При проверке документов, водительское удостоверение вызвало сомнение в подлинности. В настоящее время решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление поддельных документов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

27января

В 23:50 в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от местной жительницы, женщины 1963 г.р. о привлечении к ответственности бывшего мужа 1965 г.р., который 27.01.2018 года около 23:30 находясь в квартире по ул. Рябиновая в ходе конфликта причинил телесные повреждения с угрозой убийства. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

28 января

Сотрудниками полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. Дубна в ходе оперативно розыскных мероприятий выявлена 43-х летняя женщина, гражданка Северо-Кавказского федерального округа, которая 24.01.2018 совершила хищение двух джемперов, а так же 27.01.2018 пыталась совершить повторное хищение ещё одного джемпера в сетевом магазине по пр-ту Боголюбова. Общая сумма хищения составила около 4-х тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

30 января

В 03:20 в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление от местной жительницы, женщины 1971 г.р., о привлечении к ответственности своего сожителя, гражданина Средней Азии 1968 г.р , который 29.01.2018 года около 23:00 находясь в квартире по пр-ту Боголюбова угрожал ей и её сыну убийством, демонстрируя при этом топором. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.