Светоотражатели для школьников

Секретарь Дубненского местного отделения партии "Единая Россия" совместно с Главой города Дубны, представителями Администрации и ГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна, молодогвардейцами провели совещание на тему обеспечения безопасности детей на дорогах.

Согласно данным, представленным начальником дубненского отдела ГИБДД Юрием Петрушенко, в 2017 году на дорогах Дубны произошло 7 ДТП с участием детей.

"По итогам совещания был намечен ряд совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках партийного проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" будут приобретены светоотражающие элементы для школьников города", - комментирует Павел Насонов.



Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, а также сокращение количества ДТП. Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, проводят профилактику дорожно-транспортного травматизма.