Сотрудничество ТПП с ЦЗН по подготовке начинающих предпринимателей

25 января в Торгово-промышленной палате города Дубны состоялся семинар для начинающих предпринимателей на тему «Организация собственного бизнеса и существующие меры поддержки предпринимателей». Семинар был организован ТПП г.Дубны и Дубненским центром занятости населения (далее – ДЦЗН), имеющих многолетний опыт сотрудничества по подготовке граждан, желающих открыть свой бизнес в рамках программы самозанятости населения.

Для участия в семинаре были приглашены будущие предприниматели, обучающиеся в настоящее время по программе самозанятости, а также предприниматели, открывшие свой бизнес в предыдущие годы при поддержке ДЦЗН. Программа самозанятости населения предусматривает обучение граждан, желающих начать собственное дело, разработку и защиту ими бизнес-плана проекта, а также стартовый финансовый грант на начало бизнеса. ТПП г.Дубны оказывает помощь будущим предпринимателям в разработке бизнес-плана и его защите перед комиссией.

Заместитель директора ДЦЗН Надежда Попова, выступившая модератором семинара, рассказала об историях успеха предпринимателей, ранее открывших свой бизнес при содействии ДЦЗН и ТПП г.Дубны и присутствующих на семинаре, чтобы поделиться собственным опытом.

О действующей системе налогообложения предпринимателей и системе предоставления отчётности участникам семинара рассказали заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по городам Дубне, Талдому и Талдомскому району Светлана Байкова и начальник отдела камеральных проверок Марина Очагова.

Существующим видам государственной и муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства, а также роли ТПП г.Дубны в поддержке предпринимателей было посвящено подробное выступление президента ТПП г.Дубны Владимира Боброва.

Опытом организации социального бизнеса по программе самозанятости населения поделились индивидуальные предприниматели Мария Соболева и Армине Жакетова.

В частности, Мария Соболева создала Коррекционный центр «Развитие» и оказывает услуги по коррекции зрения, зрительного восприятия, развитию памяти и внимания детям от 2 до 11 лет. Оказывая свои услуги, она взаимодействуют со специалистами-офтальмологами. Данная услуга востребована и в определенной степени уникальна.

Армине Жакетова организовала гончарную мастерскую «Купавка», где занимается обучением детей работе с глиной и изготовлению поделок из глины. Для участников семинара Армине представила часть сувениров из глины, изготовленных в мастерской. Она отметила, что на занятия с детьми приходят их родители, которые также с удовольствием начинают помогать в этом детям.

Такие примеры бизнеса, открытого при поддержке программы самозанятости не единичны, в семинаре также принимали участие предприниматели, занимающиеся строительным и иным бизнесом.

В заключение организаторы семинара пожелали предпринимателям успехов в их деятельности и предложили обращаться в ДЦЗН и ТПП г.Дубны, где им всегда готовы оказать содействие и помощь.

Фото Юрия Тараканова