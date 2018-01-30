Разрешения на рекламные конструкции будут осуществляться в электронном виде

Уважаемые жители Дубны, сообщаем, что предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» с февраля будет осуществляться в электронном виде.

Для удобства жителей и представителей бизнес-сообщества на сайте Главного управления информационной политики Московской области размещен презентационный ролик о подаче заявления посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

В рамках оказания консультативной помощи заявителям на получение муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» Главное Управление по информационной политике Московской области еженедельно по вторникам в 15.00 проводит открытый вебинар по вопросам подачи заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Адрес для регистрации на вебинар: http://webinar.mosreg.ru/mira/s/MtSbdB