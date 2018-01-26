Работники ДК «Октябрь» пожаловались Президенту на прессинг со стороны чиновника

Дубна.Ru приводит полный текст сообщения нашего постоянного автора - коллектива ДК "Октябрь":

Уважаемый Владимир Владимирович!

Остановите ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ.

Понимаем Вашу занятость, но работники Муниципального автономного учреждения культуры «Дворца культуры «Октябрь» г. Дубны Московской области – одного из главных культурных учреждений города и одного из крупнейших Дворцов Культуры в области, вынуждены к Вам обратиться. Мы не обладаем юридическими знаниями на должном уровне, для того чтобы объяснить ситуацию пунктами и номерами законов.

Как работники культуры обращаемся к Вам с криком о помощи, вмешаться в ситуацию с постоянным прессингом и давлением со стороны Заместителя Главы Администрации города Мадфеса Николая Юрьевича. Всеми доступными ему способами, он останавливает работу учреждения, назначает проверку за проверкой всевозможных проверяющих организаций, вмешивается в процесс расстановки кадров и формирования команды Директора учреждения, оказывая психологическое давление и откровенный нажим на сотрудников.

С июля 2017 года директором Муниципального учреждения культуры «Дворца культуры «Октябрь» назначен Морозов И. В. – грамотный, ответственный, перспективный, имеющий опыт работы в культуре, внимательный к работникам и людям руководитель, способный принимать обоснованные и грамотные решения, имеющий не одно профильное высшее образование.

До Морозова И.В. директором ДК «Октябрь» была жена Заместителя Главы Администрации города Мадфеса Николая Юрьевича - юрист по образованию, не имея стажа работы в культуре, занимала должность юрисконсульта на полставки, затем Заместителя директора, а затем была назначена на должность директора Дворца Культуры. Культура города пошла на спад. Чехарда смены специалистов ДК привела почти к парализации работы муниципального учреждения. Коммерческие концерты заняли главное место в работе ДК, городские мероприятия отошли на второй план.

Прокуратура г. Дубны не смогла оставаться в стороне от обращений трудящихся и, в результате проверки, выявила нарушения в области финансового, трудового и антикоррупционного законодательства. Руководителю Администрации города вынесено представление об устранении нарушения по факту выявленного конфликта интересов между директором МАУ ДК «Октябрь» Мадфес Н.А. и Заместителем Руководителя Администрации города Дубна Московской области Мадфесом Н.Ю. Нарушение устранено. Мадфес Н.А. снята с должности 17.05.2017г., оставаясь еще юрисконсультом в ДК (будучи Директором Дворца Культуры она назначила сама себя, без уведомления своего работодателя – Администрации г. Дубна еще и юрисконсультом на полставки).

Внеплановая проверка КРО от 1 декабря 2017 года выявила грубейшие нарушения со стороны Мадфес Н.А., во время ее нахождении на посту Директора ДК - расходование бюджетных средств, многократное нарушение трудового и финансового законодательства. Согласно приказу Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н результаты проверки были выложены на отчетном сайте муниципальных учреждений bus.gov.ru. Но после опубликования на сайте, Заместитель руководителя Администрации Мадфес Н.Ю., изъял подлинник Акта, находящийся у директора ДК «Октябрь» Морозова И.В. и потребовал немедленно удалить результат проверки на сайте bus.gov.ru. На следующий рабочий день была назначена очередная внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности.

24.01.2018 г. Директору ДК «Октябрь» было предложено уволиться по собственному желанию, а при не согласии — увольнение по статье.

И это только несколько фактов постоянного прессинга и незаконных действий сотрудника администрации нашего города Дубна (подкрепленных аудиозаписями разговоров).

Все мы с нетерпением ждем предстоящих выборов на пост Президента Российской Федерации. Никто из нас не сомневается в том выборе, который вскоре сделает. Но, праздник волеизъявления глубоко омрачает тот факт, что подобные Мадфесу Н.Ю, дискредитируют властные структуры города и страны и олицетворяют все лживое, лицемерное и меркантильное, за что наш народ и не любит чиновников.

К сожалению, на местном уровне вопрос не удается решить. НАС НЕ СЛЫШАТ!!!

Мы просим Вас подключиться к ситуации и разобраться в сложившейся тупиковой ситуации. Сотрудникам ДК под руководством Морозова И. В. дать возможность спокойно и целенаправленно работать в единой и сплоченной команде во благо нашего любимого города. Мы готовы защищать честь и достоинство нашего Дворца культуры! У нас огромные творческие планы.