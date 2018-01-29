При выпадении волос рекомендовано назначать пациентам пептидный спрей Refolin

26 января в Москве прошла XXXV Научно-практическая конференция «Рахмановские чтения: Перспективные направления диагностики и терапии в дерматовенерологии и косметологии», где с докладом «Современные пептидные препараты в комплексной терапии пациентов с гнездной алопецией» выступила Альбина Пашинян, доктор медицинских наук, профессор кафедры Дерматовенерологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, косметолог, дерматолог. Она рассказала о том, что такое алопеция (облысение), о причинах возникновения, о классическом лечении, а также о современном инновационном препарате Refolin, рекомендовав косметологам и трихологам, помимо назначения классического лечения выпадения волос, назначать косметические продукты на основе пептидов, в частности, уникальный спрей для восстановления силы волос Refolin.

Руководитель стартапа «Диамант Голд» Дарья Нестерович отметила, что согласна с мнением ведущего дерматолога Альбиной Пашинян, что гель Refolin нужно назначать в качестве комплексной терапии для лечения алопеции.

Refolin – лечебный пептидный спрей для восстановления силы волос первая партия которого была выпущена косметической компанией «Диамант Голд» при поддержке научно-технологической площадки для стартапов «Космецевтический инкубатор» Наноцентра «Дубна». Пептидная субстанция спрея – научная разработка группы ученых и ноу-хау непосредственного изготовителя спрея - компании «Диамант Голд». Синтезированы пептиды в НИИ Особо Чистых Биопрепаратов в Санкт-Петербурге.

Напомним, что пептиды – это низкомолекулярные фрагменты белковых молекул, которые содержат до нескольких десятков аминокислот. Они выполняют регулирующую функцию и могут воздействовать на ряд процессов организма.

В состав спрея Refolin входят два активных пептида: Гексапептид -17 и Полипептид-18. Они позволяют решить проблему выпадения волос.

Сайт Refolin: http://refolin.ru/

Наноцентр «Дубна»