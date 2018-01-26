Повестка дня заседания Совета депутатов

Администрация     2     0     пт, 26.01.2018 - 23:36
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
35 704

Заседание состоится 31.01.2018 по адресу:

город Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2,

зал заседаний Совета депутатов, начало в 15.00

 

Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов                                  15.00 – 15.10

Докладчик: Куликов Сергей Александрович

1.                  О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны               15.10 – 15.30

№ РС-14(49)-113/24 от 21.12.2017 г. «О бюджете города Дубны

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

 

2.         О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны               15.30 – 15.40

от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

 

3.                  О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Дубны      15.40 – 16.00

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав

 города Дубны Московской области»

Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич

 

4.                  О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной            16.00 – 16.10

            собственности города Дубны Московской области, передаваемого

            безвозмездно в собственность Московской области

            Докладчик: Штейн Евгений Анатольевич

 

5.                  О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета                     16.10 – 16.20

            депутатов и Главы города Дубны, утвержденное решением Совета

            депутатов города Дубны Московской области от 13.07.2006 г.

             № РС-9(41)-79/32

Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич

 

6.                  Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня                   16.20 – 16.35

помещений и порядка предоставления помещений для проведения

встреч депутатов Совета депутатов города Дубны с избирателями.

Докладчик: Бугринов Сергей Валентинович

 

ПЕРЕРЫВ                                                                                                                16.35 – 16.55

 

7.                  Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета               16.55 – 17.05

депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению

и работе с ветеранами за 2017 год

            Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

 

8.                  Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета               17.05 – 17.15

      депутатов города Дубны по жилищно-коммунальному комплексу

      и городскому хозяйству за 2017 год

            Докладчик: Николаев Валерий Павлович

 

9.                  Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета               17.15 – 17.25

            депутатов города Дубны по образованию и культуре за 2017 год

            Докладчик: Халяпина Нина Петровна

 

 

10.              Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета               17.25 – 17.35

            депутатов города Дубны по делам молодежи, спорту и физической

            культуры за 2017 год

            Докладчик: Тамонов Андрей Владимирович

 

Разное                                                                                                                     17.35

Источник: 
Совет депутатов г Дубна
Совет депутатов