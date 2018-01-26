Повестка дня заседания Совета депутатов

Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 15.00 – 15.10

Докладчик: Куликов Сергей Александрович

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны 15.10 – 15.30

№ РС-14(49)-113/24 от 21.12.2017 г. «О бюджете города Дубны

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны 15.30 – 15.40

от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

3. О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Дубны 15.40 – 16.00

Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав

города Дубны Московской области»

Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич

4. О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 16.00 – 16.10

собственности города Дубны Московской области, передаваемого

безвозмездно в собственность Московской области

Докладчик: Штейн Евгений Анатольевич

5. О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета 16.10 – 16.20

депутатов и Главы города Дубны, утвержденное решением Совета

депутатов города Дубны Московской области от 13.07.2006 г.

№ РС-9(41)-79/32

Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич

6. Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня 16.20 – 16.35

помещений и порядка предоставления помещений для проведения

встреч депутатов Совета депутатов города Дубны с избирателями.

Докладчик: Бугринов Сергей Валентинович

ПЕРЕРЫВ 16.35 – 16.55

7. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 16.55 – 17.05

депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению

и работе с ветеранами за 2017 год

Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

8. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.05 – 17.15

депутатов города Дубны по жилищно-коммунальному комплексу

и городскому хозяйству за 2017 год

Докладчик: Николаев Валерий Павлович

9. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.15 – 17.25

депутатов города Дубны по образованию и культуре за 2017 год

Докладчик: Халяпина Нина Петровна

10. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.25 – 17.35

депутатов города Дубны по делам молодежи, спорту и физической

культуры за 2017 год

Докладчик: Тамонов Андрей Владимирович

Разное 17.35