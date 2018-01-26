Повестка дня заседания Совета депутатов

Заседание состоится 31.01.2018 по адресу:
город Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2,
зал заседаний Совета депутатов, начало в 15.00
Утверждение повестки дня заседания Совета депутатов 15.00 – 15.10
Докладчик: Куликов Сергей Александрович
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны 15.10 – 15.30
№ РС-14(49)-113/24 от 21.12.2017 г. «О бюджете города Дубны
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны 15.30 – 15.40
от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
3. О принятии за основу проекта решения Совета депутатов города Дубны 15.40 – 16.00
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Дубны Московской области»
Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич
4. О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 16.00 – 16.10
собственности города Дубны Московской области, передаваемого
безвозмездно в собственность Московской области
Докладчик: Штейн Евгений Анатольевич
5. О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета 16.10 – 16.20
депутатов и Главы города Дубны, утвержденное решением Совета
депутатов города Дубны Московской области от 13.07.2006 г.
№ РС-9(41)-79/32
Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич
6. Об утверждении перечня специально отведенных мест, перечня 16.20 – 16.35
помещений и порядка предоставления помещений для проведения
встреч депутатов Совета депутатов города Дубны с избирателями.
Докладчик: Бугринов Сергей Валентинович
ПЕРЕРЫВ 16.35 – 16.55
7. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 16.55 – 17.05
депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению
и работе с ветеранами за 2017 год
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич
8. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.05 – 17.15
депутатов города Дубны по жилищно-коммунальному комплексу
и городскому хозяйству за 2017 год
Докладчик: Николаев Валерий Павлович
9. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.15 – 17.25
депутатов города Дубны по образованию и культуре за 2017 год
Докладчик: Халяпина Нина Петровна
10. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета 17.25 – 17.35
депутатов города Дубны по делам молодежи, спорту и физической
культуры за 2017 год
Докладчик: Тамонов Андрей Владимирович
Разное 17.35