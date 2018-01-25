Полиция Дубны провела акцию «Студенческий десант»

Данная акция направлена на популяризацию профессии «полицейский» среди молодежи, а также деятельности добровольных народных дружин.

В гостях у стражей правопорядка ребята имели возможность узнать специфику работы сотрудников полиции изнутри, ощутить себя в роли эксперта-криминалиста, а также увидеть тренировку служебных собак в кинологическом центре.

Вступительное слово перед студентами взял заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД, начальник Отделения по делам несовершеннолетних, подполковник полиции Юрий Налимов, который поприветствовал ребят и рассказал об условиях службы в полиции, о деятельности народных дружин.

Об условиях поступления и обучения в ВУЗах МВД рассказала сотрудник отделения по работе с личным составом. Затем студенты встретились с экспертом-криминалистом и узнали о работе экспертно-криминалистического отделения, какие виды экспертиз проводятся специалистами, а также увидели, как проходит процедура дактилоскопии и оставили свой след в виде отпечатков пальцев.

Для учащихся колледжа также была организована экскурсия по административному зданию ОМВД России по г.о. Дубна, где ребята смогли увидеть работу Дежурной части. Начальник Дежурной части ОМВД России по г.о. Дубна подполковник полиции Максим Сычёв рассказал ребятам, как принимаются заявления и направляются наряды и экипажи, а также предоставил возможность посмотреть и померить спецснаряжения.

Ребят пригласили в центр кинологической службы, где заместитель начальника Центра кинологической службы ГУ МВД России по Московской области майор полиции Алексей Шувиков рассказал об истории работы с собаками, их неоценимой помощи в службе и провели тренировку питомцев, а также пригласили на показательные выступления.

В завершение мероприятия сотрудники полиции договорились с ребятами встретиться вновь на товарищеском футбольном матче в конце недели. Студенты поблагодарили за проведенный день, поделились своими впечатлениями и хорошим настроением.