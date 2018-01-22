Первый визит президента Академии новой Монголии в ОИЯИ

В Объединенном институте монгольских гостей сопровождал руководитель национальной группы Монголии, начальник сектора НОВФ ЛИТ Чулуунбаатар Очбадрах.

Визит монгольских представителей начался со встречи в Дирекции ОИЯИ, где гостей тепло приветствовали вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис, главный ученый секретарь ОИЯИ Александр Сорин, начальник Отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин, директор ЛРБ Евгений Красавин, начальник Отделения физики конденсированных сред ЛНФ ОИЯИ Александр Белушкин и академик МАН Дэлэг Сангаа.

В ходе встречи монгольские гости отметили, что в настоящее время в Монголии высоко востребованы инженерные специальности, и подготовка этих кадров, в свою очередь, требует активного развития фундаментальной науки. В Визит-центре ОИЯИ гости прослушали ознакомительную лекцию о деятельности Учебно-научного центра и его образовательных программах, встретились с директором УНЦ Станиславом Пакуляком. Знакомство с Объединенным институтом продолжилось в Лаборатории информационных технологий, Лаборатории радиационной биологии и Лаборатории теоретической физики.

По результатам визита стороны договорились проработать дальнейшие шаги по развитию контактов на полях предстоящей Международной конференции «Современные тенденции в естественных науках и передовые научно-образовательные технологии», которая пройдет 20 — 24 августа 2018 г. в Улан-Баторе, Монголия, одним из почетных председателей которой является д-р Жанчив Галбадрах.