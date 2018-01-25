Отец выплатил алименты дочери‑инвалиду после ограничения на выезд

Происшествия 1 0 чт, 25.01.2018 - 11:19
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ру
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В Дубне мужчина выплатил долг по алиментам дочери-инвалиду, чтобы ему разрешили выехать в Таджикистан, задолженность составила около 90 тысяч рублей.
Ранее недобросовестный родитель длительное время уклонялся от своих обязательств по содержанию несовершеннолетней дочери, инвалида с детства. Задолженность по алиментам превысила 89,8 тысячи рублей. Когда должнику срочно потребовалось выехать в Таджикистан, он нашел деньги, выплатил долг прямо на приеме у пристава-исполнителя, после этого с него сняли ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.