Отец выплатил алименты дочери‑инвалиду после ограничения на выезд

Ранее недобросовестный родитель длительное время уклонялся от своих обязательств по содержанию несовершеннолетней дочери, инвалида с детства. Задолженность по алиментам превысила 89,8 тысячи рублей. Когда должнику срочно потребовалось выехать в Таджикистан, он нашел деньги, выплатил долг прямо на приеме у пристава-исполнителя, после этого с него сняли ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.