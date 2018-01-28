ОЭЗ «Дубна» поддержала продление льгот для резидентов

Представители ОЭЗ «Дубна» приняли участие в заседании Экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа.

25 января состоялось первое заседание Экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Экспертный совет прошел под председательством депутата, члена комитета Александра Козловского.Среди прочих рассматривался вопрос, касающийся продления льгот и преференций для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ на федеральном уровне. Напомним, что законопроект о продлении срока действия льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов ОЭЗ внес член Совета Федерации Владимир Кравченко.

Активное участие в обсуждении актуального для предприятий резидентов ОЭЗ вопроса приняли представители министерства инвестиций и инноваций Московской области, Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и компаний-резидентов. Так, первый заместитель министра инвестиций и инноваций Вадим Хромов обратил внимание членов Экспертного совета на то, что региональное правительство уже максимально расширило список льгот, в том числе, установив пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль. И теперь, по мнению замминистра, все ждут положительного решения важного для высокотехнологичных предприятий вопроса со стороны федеральных структур. Говоря о продлении льгот по страховым взносам, Вадим Хромов отметил, что это даст возможность сохранить ценные кадры, научно-технический персонал предприятий.

В поддержку продления льгот высказался и заместитель по инвестициям и инновациям генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков. Он сделал акцент на то, что большинство компаний, реализующих свои проекты в технико-внедренческих зонах, - это разработчики, затраты на содержание персонала, в том числе, уплата страховых взносов, является для них существенной статьей расходов, и поддержка на государственном уровне повысит привлекательность подобных территорий. Его поддержали и представители инвесторов ОЭЗ «Дубна» - генеральные директора ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров и АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Валерий Шадрин. Так, Валерий Шадрин выступил от имени действующих компаний-резидентов, которые уже наладили производство, заключили контракты, выпускают конкурентную продукцию: «Например, у нас контракты, в том числе, по гособоронзаказам заключены вплоть до 2025 года. Повышение процента страховых взносов увеличит стоимость конечного продукта, что отрицательно скажется на конкурентоспособности наших изделий, а также на сроках строительства».

Вопрос продления льгот затрагивает долгосрочные перспективы развития предприятий инвесторов ОЭЗ, территорий, на которых компании реализуют свои проекты, субъектов Федерации. По итогам заседания Экспертному совету рекомендовано обратиться в правительство РФ с письмом поддержки проекта закона «О внесении изменений в статьи 284 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».