Очередная «Черная метка» дубненцам

Под действие акции попало 37 неплательщиков с общей суммой задолженности за электроэнергию более 130 тысяч рублей. 26 жителей успел произвести оплату задолженности до введения ограничения режима потребления электрической энергии.

В ходе проведения акции «Черная метка» специалисты МосОблЕИРЦ провели технические работы по отключению электроэнергии по 11 адресам. После отключения оплачивают счета до 95% неплательщиков. В том случае, если должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд.

Бесплатное возобновление оказания услуг электроснабжения происходит в течение 2-х календарных дней после полного погашения задолженности. При необходимости срочного подключения, после произведенной оплаты долга, инициатор введения отключения, вправе потребовать, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с потребителя компенсации понесенных расходов, связанных с оплатой действий исполнителя (субисполнителя) по введению отключения режима потребления и возобновлению подачи электрической энергии.

«Работа с должниками ведется в интересах наших же абонентов, большинство из которых – ответственные дисциплинированные плательщики. Поэтому акция «Черная метка» будет проводиться регулярно до тех пор, пока граждане не будут вовремя оплачивать долги за электроэнергию», - рассказала начальник территориального управления «Дубна» Татьяна Бельская.

Напоминаем, что для корректной и своевременной оплаты услуг ЖКХ, показания приборов учета необходимо передавать с 15 по 25 число каждого месяца в клиентских офисах ООО «МосОблЕИРЦ» (г. Дубна, ул.Понтекорво, д.8), по телефонам: 8 496 215-05-57, 8 496 215-05-67, 8 496-212-04-70, а также через Личный кабинет клиента на сайте ПАО «Мосэнергосбыт»