О реконструкции рынка на Большой Волге в Дубне. Видео

В прошлом году много говорилось о приведении в цивилизованный вид торговли на рынке в районе Большой Волги. Наконец-то свершилось! Новый павильон открыл свои двери для малых предпринимателей.

В это тёплое, светлое здание переехала часть тех, кто торговал промышленными товарами в палатках, по сути, «на свежем воздухе». Другая часть предпринимателей заняла торговые места в старом павильоне - в том, где ранее торговали мясными и молочными продуктами. Место, где раньше была часть вещевого рынка, обнесено ограждением. Там идут строительные работы.

Часть продуктового рынка, пока работает на прежнем месте. Скорее всего, ожидает своей очереди на переезд в новое помещение.

По словам самих предпринимателей, реконструкция не должна привести к удорожанию товаров. За один квадратный метр в старом павильоне берут 1850 ₽ , в новом - 2000 ₽, так же как брали за те же метры на прежнем месте торговли.