Новая трасса соединит А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" и М-8 "Холмогоры"

"На текущий момент время в пробке на Осташковском шоссе составляет от 30 минут до 2,5 часов. Отсутствие развития транспортной сети приведет к транспортному коллапсу на рассматриваемой территории (...) к 2025 году население в данных поселениях увеличится более чем на 25%, с 45 тыс. жителей до 57. Также реализованный проект решит проблему транспортного обеспечения г.о. Мытищи и разгрузит МКАД", - цитирует пресс-служба зампреда правительства- министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

Срок действия концессии - 15 лет. Построенная автомобильная дорога соединит населенные пункты, расположенные между конечными п. Виноградово, д. Болтино, с.Тарасовка, прилегающие к Дмитровскому и Ярославскому шоссе, отмечается в сообщении. Новый объект обеспечит прямое сообщение между дорогами федерального значения А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" и М-8 "Холмогоры". Планируемая дорога пройдет на удалении 4-8 км от (МКАД), выполняя роль дублера, и сохраняя местные дороги как альтернативные.