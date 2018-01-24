Натуральные витаминные коктейли и крем-супы «КриоОрганик» от Наноцентра «Дубна»

«Отличительной особенностью наших продуктов является их полная натуральность без каких-либо добавок, в составах нет ароматизаторов, консервантов, усилителей вкуса. Только натуральные компоненты» - отметил руководитель проекта Сергей Токарев.

Для тех, кто думает о здоровье, о диете Наноцентр «Дубна», «Космецевтический инкубатор» и «КриоСпорт» предлагают новинки сезона - витаминные КриоОрганик коктейли «Овсяно-ягодный», «Криоспорт», «Криоблум», а также КриоОрганик крем-супы «Криоведжи» и «Криоведжи тыквенный»:

КриоОрганик коктейль «Овсяно-ягодный» с натуральной овсяно-ягодной основой для приготовления иммуномодулирующих коктейлей. Входящий в состав черный тмин стимулирует работу тимуса - железы, отвечающей за производство, созревание и «обучение» клеток иммунного ответа организма. Витамины и минорные вещества ягод насыщают организм. Коктейль повышает работоспособность и тонус организма. В состав входят: арония, черная смородина, овёс, брусника, вишня, крыжовник, малина, шиповник, черный тмин.

Коктейль «Криоспорт» - специально подобранный набор натуральных витаминов для наиболее быстрого запуска восстановительных процессов после спортивных нагрузок. Витаминный коктейль обогащен клетчаткой, белком и кальцием для поддержания здоровья суставов и мышц.

«Криоблум» - коктейль из натуральных витаминов для борьбы с наиболее частыми косметическими проявлениями авитаминоза: сухость кожи, покраснение, ломкость ногтей и волос.

Крем-суп «Криоведжи». Состав: рис, картофель, морковь, яичный меланж, тыква, сливки сухие, чечевица, амарант, лук, петрушка, укроп, соль.

Крем-суп «Криоведжи тыквенный». Состав: картофель, тыква, сливки сухие, морковь, яичный меланж, свекла, капуста, петрушка, лук, зелень сельдерея, укроп, соль.