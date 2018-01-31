С 2017 года для физических лиц установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку.

Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.).

Для использования вычета за 2017 год льготнику до 1 июля 2018 года можно обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Форма уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (КНД 1150038) рекомендована Письмом ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/251@.

Уведомление можно направить через Личный кабинет, почтой или принести лично в любую налоговую инспекцию. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или инвалид II группы использовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.

Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы. Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц (КНД 1150063) утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@.

С 2018 года регламентирован упрощенный порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов (организаций), а затем информирует налогоплательщика о результатах. В связи с этим вместе с заявлением представляется Согласие налогоплательщика - физического лица на обработку и распространение персональных данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекции в орган, организацию, должностному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Форма Согласия (КНД 1150059) рекомендована Письмом ФНС России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@.