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Налоговая информирует

Налоги     52     0     вт, 23.01.2018 - 11:38
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
30 039

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе 2018 года.

25 января 2018 года

1. Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.

2. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.

3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

Время проведения семинара: 11.00

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400

тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52

В программе семинара возможны изменения.

Источник: 
Межрайонная налоговая инспекция №12
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