Налоговая информирует

Налоги 52 0 вт, 23.01.2018 - 11:38
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатного семинара в январе 2018 года.
25 января 2018 года
1. Типичные ошибки заполнения расчета по страховым взносам.
2. Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники при применении упрощенных режимов налогообложения: ЕНВД и патент.
3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
Время проведения семинара: 11.00
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400
тел.8(49621)2-02-97, 8(49621)2-76-52
В программе семинара возможны изменения.