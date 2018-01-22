Мост через Волгу 22.01.2018

Строительство 120 1 пн, 22.01.2018 - 16:18
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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В Парке семейного отдыха слышен шум тяжёлой строительной техники.
Никакие морозы не мешают строителям мостового перехода через Волгу в Дубне вести работы. В нашем видео - работы в районе правобережной эстакады моста.
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Строительством моста через
Строительством моста через Волгу в подмосковной Дубне занимаются 400 специалистов и 50 единиц техники, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.