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Мост через Волгу 22.01.2018

Строительство     120     1     пн, 22.01.2018 - 16:18
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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В Парке семейного отдыха слышен шум тяжёлой строительной техники. 

Никакие морозы не мешают строителям мостового перехода через Волгу в Дубне вести работы. В нашем видео - работы в районе правобережной эстакады моста.

#Gorkino   https://www.youtube.com/watch?v=2Vs9TFrnEkA&t=45s

Источник: 
Сергей Гор
#Gorkino

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Строительством моста через Волгу в подмосковной Дубне занимаются 400 специалистов и 50 единиц техники, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.