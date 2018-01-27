МЧС провела занятие с руководителями предприятий Дубны

26 января 2018 года на базе образовательного центра «Дубна» сотрудники МЧС России провели занятие с руководителями промышленных предприятий города. Мероприятие прошло в рамках Года культуры безопасности.

Как поясняют в ГУ МЧС России по Московской области, начальник ОНД по городскому округа Дубна Алексей Павлов озвучил информацию о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (пожарный аудит), о требованиях пожарной безопасности в быту и на производстве, рассказал о порядке действий в случае пожара, а также об изменениях в нормативных документах по пожарной безопасности.

Во время мероприятия были изучены и отработаны на практике правила применения первичных средств пожаротушения.