МЧС провела занятие с руководителями предприятий Дубны

Служба спасения 4 0 сб, 27.01.2018 - 00:01
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ру
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26 января 2018 года на базе образовательного центра «Дубна» сотрудники МЧС России провели занятие с руководителями промышленных предприятий города. Мероприятие прошло в рамках Года культуры безопасности.
Как поясняют в ГУ МЧС России по Московской области, начальник ОНД по городскому округа Дубна Алексей Павлов озвучил информацию о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (пожарный аудит), о требованиях пожарной безопасности в быту и на производстве, рассказал о порядке действий в случае пожара, а также об изменениях в нормативных документах по пожарной безопасности.
Во время мероприятия были изучены и отработаны на практике правила применения первичных средств пожаротушения.