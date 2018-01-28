Лоси атакуют! Опрос

Вечером, 24 января, у деревни Каюрово в Кимрском районе Тверской области недалеко от Дубны (12 км от города Кимры) был сбит лось. Животное выбежало из леса и налетело на кроссовер Subaru, проломив лобовое стекло. Со слов водителя, после столкновения лось поднялся и убежал в лес. При этом в стекле остался отломавшийся рог лося. Водитель не пострадал.

Дубна.Ru напоминает о наиболее примечательных случаях появления лосей в черте города Дубна: