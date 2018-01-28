Лоси атакуют! Опрос

Происшествия 47 0 вс, 28.01.2018 - 01:21
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ру
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Вечером, 24 января, у деревни Каюрово в Кимрском районе Тверской области недалеко от Дубны (12 км от города Кимры) был сбит лось. Животное выбежало из леса и налетело на кроссовер Subaru, проломив лобовое стекло. Со слов водителя, после столкновения лось поднялся и убежал в лес. При этом в стекле остался отломавшийся рог лося. Водитель не пострадал.
Дубна.Ru напоминает о наиболее примечательных случаях появления лосей в черте города Дубна:
- В июле 2011 года на Новом шоссе лось в темное время суток был сбит легковым авто и умер на месте от полученных ран. Водитель не пострадал, а вот авто нуждалось в капитальном ремонте.
- Второй лось в мае 2014 года совершил обстоятельную экскурсию по городу: прошел по мосту через реку Дубна, отметился у проходной ЛФВЭ ОИЯИ, через Иваньковские холмы добрался до проспекта Боголюбова, где совершил длительный променад по разделительной полосе.