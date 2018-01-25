Истребитель пятого поколения вооружается новейшим оружием МКБ Радуга

"Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат", - сказал Обносов.

По его словам, протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы. "Не за горами и основные работы - пуски. Это касается и изделий "Радуги", и изделий "Вымпела", и изделий головной площадки в Королеве", - добавил гендиректор КТРВ.

Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".