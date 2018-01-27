Гранты ОИЯИ – учителям Дубны!

В целях содействия повышению профессионального уровня и стимулирования творческой активности преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по предметам и технологиям, востребованным при подготовке кадров для ОИЯИ и поощрения работы лучших учителей города Объединенный институт ядерных исследований проводит городской конкурс на ежегодные гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны. Дирекция ОИЯИ приглашает учителей школ г. Дубны принять участие в XVIII городском конкурсе учителей на грант ОИЯИ.

Обращаем внимание претендентов на грант ОИЯИ на новое положение о порядке присуждения грантов ОИЯИ, которое прилагается (скачать ниже).

Срок подачи документов для участия в конкурсе: до 24 февраля 2018 года. Документы должны быть направлены в дирекцию ОИЯИ.

Ответственная за сбор документов - старший научный сотрудник Научно-организационного отдела ОИЯИ Людмила Константиновна Иванова.

Справки по телефону +7 (496) 216-34-02, ул. Жолио-Кюри, д. 6, ком. 16