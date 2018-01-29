ГорУНО информирует

1. С 1 февраля 2018 года вступает в силу новый Административный регламент предоставления муниципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в городе Дубне Московской области, «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Постановление Администрации города №108ПА-60 от 22.01.2018.

2. Управление народного образования Администрации г. Дубна напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2018 года (определение предметов для сдачи по выбору) необходимо подать до 1 февраля (включительно).

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет, учащиеся СПО подают заявления в Управление народного образования, расположенное по адресу: ул. Мира, д.1, каб.27 (ответственный за прием заявлений – Н. М. Минаева, тел.8(496)212- 67 -67*5551).

3. Команда педагогических работников школ города стала участниками семинара профессионального развития учителей и руководителей образовательных организаций Московской области, проводимого совместно с Профсоюзом учителей Сингапура.

4. Постановлением Администрации города Дубны 20 учащимся школ города назначены именные муниципальные стипендии для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта по итогам 2016-2017 учебного года.

5. Гимназия №11 стала победителем финальной общегородской викторины, посвященной 75-летию разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.