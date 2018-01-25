Главный приз в номинации «Студенческая наука» достался Регине Кожиной из Дубны

Конкурс «Студенческий Олимп Подмосковья» проводится при поддержке министерства образования Московской области. Он призван выявить и поддержать самых талантливых и активных студентов вузов.
В Московском государственном областном университете прошла церемония награждения победителей конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья». Конкурс проводился среди студентов-отличников 10 подмосковных вузов, продемонстрировавших реальные практические результаты работы на благо Подмосковья.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Финалистов наградили по следующим номинациям: «Профессиональное мастерство», «Студенческая наука», «Студенческое творчество», «Студенческий спорт», «Общественная активность», Гран-при «Студенческий Олимп».
Главный приз в номинации «Студенческая наука» достался Регине Кожиной из Государственного университета «Дубна».