ФГБУ «Канал имени Москвы» готовится к открытию навигации 24 апреля

Объекты инфраструктуры «Канала имени Москвы» проверят и отремонтируют к открытию навигации в Московском бассейне 24 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

«В 2018 г. навигация в Московском бассейне стартует 24 апреля. К этому времени будут готовы и отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы». Специалисты проверят и отремонтируют железобетонные, бетонные и деревянные конструкции, а также механическое и электротехническое оборудование. Работы пройдут на 54 важных объектах, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение столицы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в межнавигационный период, несмотря на погодные условия, работа на внутренних водных путях и гидротехнических сооружениях «Канала имени Москвы» не прекращается.

«Пять зимне-весенних месяцев - единственно возможное время для осмотра и ремонта речной инфраструктуры, свободной от судов», - приводятся в сообщении слова руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина.

В пресс-службе отметили, что соответствующие работы проводятся круглый год, но с ноября по апрель - на самых важных участках, которые нельзя задействовать в навигацию без ее приостановки. Речь идет о судоходных сооружениях, шлюзах, их бетонных и железобетонных конструкциях, подводных элементах, водопроводных галереях, электротехническом и механическом оборудовании. Одновременно к навигации готовят и флот. Раз в пять лет из камер шлюзов откачивают всю воду, после чего эксперты осматривают камеру на предмет возможных повреждений и устраняют их. В этом году такой капитальный ремонт проходит на шлюзах №1, №5 и №7, а также в Рыбинске, Угличе и на гидроузле Софьино.

«Специалисты тщательно изучают подводные элементы откачиваемых камер шлюзов - направляющих тележек и опорных узлов двустворчатых ворот. Это по-настоящему грандиозная работа. Чтобы определить техническое состояние опорных узлов, нужно поднять каждую створку ворот с помощью домкратов или плавкрана», - рассказал Г.Елянюшкин.

В пресс-службе добавили, что помимо обследования и ремонта опорных узлов - «пяты» - двустворчатых ворот, запланированы их пескоструйная очистка и покраска. Площадь покраски только одних ворот на шлюзе №7 Тушинского района гидротехнических сооружений составляет 8 тыс. кв. м. Аналогичный фронт работ разворачивается и на металлоконструкциях сегментных затворов (2,5 тыс. кв. м).

«Непосредственно в камерах шлюзов ремонтируют их бетонные стены, а также металлическую облицовку водопроводных галерей (по ним осуществляется сброс воды при опорожнении шлюза). Это тоже гигантские объемы. Габаритная длина камеры составляет около 300 м, ширина - 30 м, высота - 18 м. В свою очередь, одна водопроводная галерея имеет в срезе 4 на 4 м. Поэтому только на точечный ремонт стенок верхней камеры шлюза №7 потребуется более 100 куб. м бетона. Всего на ремонт и профилактику объектов инфраструктуры «Канала имени Москвы» в течение года может уходить около 1 тыс. куб. м бетона, более 200 тонн металлопроката и 50 тонн лакокрасочных материалов», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, значительные работы выполняются не только в опорожненных шлюзах, но и на других гидротехнических сооружениях. К навигации будут отремонтированы откосы канала №282, дамба канала №286, причально-направляющие палы шлюзов Северка, Фаустово и одноименная плотина.

«Серьезные профилактические мероприятия в течение года проходят на наших насосных станциях, которые качают волжскую воду в Москву. В межнавигационный период мы отремонтируем пять насосных агрегатов. Каждый мощностью 4 тыс. кВт поднимает воду на высоту 8 м со скоростью 34 куб. м в секунду», - заметил Г.Елянюшкин.

В пресс-службе заключили, что ежегодно «Канал имени Москвы» перекачивает в столицу из Иваньковского водохранилища около 1,5 млрд куб. м воды. Этот объем из-за сложного рельефа необходимо поднять почти на 40 м - на уровень десятиэтажного дома.