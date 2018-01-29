Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 01.01.2018 установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – федеральная выплата), право на которую имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Право на получение федеральной выплаты возникает в 2018 году в случае, если ребенок родился (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 19 719 руб. (1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Московской области за второй квартал 2017 года - 13146х1,5).

Федеральная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Федеральная выплата осуществляется в 2018 году в размере 11522 руб. (величина прожиточного минимума для детей, установленная в Московской области за второй квартал 2017 года).

Заявление о назначении федеральной выплаты подается в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Федеральная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях федеральная выплата осуществляется

со дня обращения за ее назначением.

Федеральная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока подается новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляются документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Заявление о назначении федеральной выплаты подается гражданином

по месту жительства в орган социальной защиты населения непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение федеральной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

Среднедушевой доход семьи при назначении федеральной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления

о назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Федеральная выплата перечисляется на счет гражданина, открытый

в российской кредитной организации .

Порядок осуществления федеральных выплат утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2017 № 889н (прилагается).

Перечень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

б) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;

в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвенция от 5 октября 1961 года);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года;

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.

2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи:

а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;

б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;

в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).