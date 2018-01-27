Единая Россия: "В Дубне будут оборудованы остановки общественного транспорта"

26 января в Администрации города состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, в котором принял участие Секретарь Дубненского местного отделения партии "Единая Россия" Павел Насонов.

"Во время моих встреч с жителями города поднимался вопрос оборудования остановок для общественного транспорта в районе новостроек. Вынес этот вопрос на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. При вводе в эксплуатацию домов и при благоустройстве территории по ул. Тверской остановки для общественного транспорта будут оборудованы", - сказал по итогам заседания комиссии Павел Насонов.

Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового пребывания и отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.