Единая Россия поблагодарила ветеранов Дубны за активную работу

Перед собравшимися с отчётом о проделанной работе выступил руководитель общественных приёмных Партии в городе Дубне, руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя», Член местного политсовета Партии Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов.

Депутат Мособлдумы Александр Орлов также рассказал о проделанной работе в 2017 году, а также поделился планами на предстоящий год. Парламентарий также отметил, что деятельность Совета ветеранов Дубны является образцовой.

«Ветераны участвуют в социальной и общественной жизни города с такой активностью, что дадут фору молодым. Спасибо за большой вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни»,- подчеркнул Орлов.

Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов подчеркнул, что деятельность Совета ветеранов строится на основе тесного сотрудничества с рядом организаций и предприятий. В Доме ветеранов работают 35 клубов по интересам, в том числе 7 групп здоровья, 14 групп по первоначальному обучению компьютерной грамотности, группы по изучению немецкого и французского языков, 6 групп декоративно-прикладного творчества, 3 литературно-музыкальных клуба, клуб интернациональной дружбы, 2 ветеранских хора. Все занятия проводятся бесплатно.

Организацией кружковой работы в течение многих лет занимается Валентина Кашатова. Ветераны стараются должное внимание уделять своему здоровью: занимаются китайской гимнастикой и физкультурой, скандинавской ходьбой, по льготным абонементам посещают плавательные бассейны. В 2016 году они приняли активное участие в сдаче норм ГТО, организованном во Дворце спорта «Радуга».