Единая Россия поблагодарила ветеранов Дубны за активную работу

В Доме ветеранов города Дубны состоялась встреча депутата Московской областной Думы Александра Орлова, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Павла Насонова, главы Дубны Максима Данилова, Председателя Совета депутатов города Сергея Куликова, руководителя партийного проекта «Гражданский университет» Виктора Катрасева
Перед собравшимися с отчётом о проделанной работе выступил руководитель общественных приёмных Партии в городе Дубне, руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя», Член местного политсовета Партии Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов.
Депутат Мособлдумы Александр Орлов также рассказал о проделанной работе в 2017 году, а также поделился планами на предстоящий год. Парламентарий также отметил, что деятельность Совета ветеранов Дубны является образцовой.
«Ветераны участвуют в социальной и общественной жизни города с такой активностью, что дадут фору молодым. Спасибо за большой вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни»,- подчеркнул Орлов.
Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов подчеркнул, что деятельность Совета ветеранов строится на основе тесного сотрудничества с рядом организаций и предприятий. В Доме ветеранов работают 35 клубов по интересам, в том числе 7 групп здоровья, 14 групп по первоначальному обучению компьютерной грамотности, группы по изучению немецкого и французского языков, 6 групп декоративно-прикладного творчества, 3 литературно-музыкальных клуба, клуб интернациональной дружбы, 2 ветеранских хора. Все занятия проводятся бесплатно.
Организацией кружковой работы в течение многих лет занимается Валентина Кашатова. Ветераны стараются должное внимание уделять своему здоровью: занимаются китайской гимнастикой и физкультурой, скандинавской ходьбой, по льготным абонементам посещают плавательные бассейны. В 2016 году они приняли активное участие в сдаче норм ГТО, организованном во Дворце спорта «Радуга».