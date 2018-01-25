Дубна на Открытом областном фестивале по черлидингу

Здоровье и спорт 18 0 чт, 25.01.2018 - 17:02
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ру
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21 января в Мытищах прошел Открытый областной фестиваль по черлидингу «Звенит январская вьюга»
По результатам данного фестиваля, команда г. Дубны "ELECTRA" под руководством тренера Ольги Дель заняла:
- 1 место в номинации чир-фристайл "младшие дети (6-8 лет)
- 1 место в номинации чир-фристайл "дети" ( 8-12лет)
- 2 место в номинации чир фристайл двойки "младшие дети" - Каретникова Арина и Егорова Вика
- 1 место в номинации чир-фристайл двойки "категория дети" - Мальцева Милана и Свалова Саша
3 место сборная команда г. Дубны