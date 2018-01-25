Дубна на Открытом областном фестивале по черлидингу

По результатам данного фестиваля, команда г. Дубны "ELECTRA" под руководством тренера Ольги Дель заняла:

1 место в номинации чир-фристайл "младшие дети (6-8 лет)

1 место в номинации чир-фристайл "дети" ( 8-12лет)

2 место в номинации чир фристайл двойки "младшие дети" - Каретникова Арина и Егорова Вика

1 место в номинации чир-фристайл двойки "категория дети" - Мальцева Милана и Свалова Саша

3 место сборная команда г. Дубны