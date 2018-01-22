ДТП на дороге Дубна-Кимры-Горицы

26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 39-летняя женщина, 19-летняя девушка и годовалая девочка. С травмами они были доставлены в больницу.