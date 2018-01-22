ДТП на дороге Дубна-Кимры-Горицы

Происшествия 108 0 пн, 22.01.2018 - 11:25
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ру
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Три человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП в Кимрском районе Тверской области 21 января в 17:00 на 30-м километре дороги «Дубна-Кимры-Горицы».
26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 39-летняя женщина, 19-летняя девушка и годовалая девочка. С травмами они были доставлены в больницу.