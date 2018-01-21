Демонстрация трудящихся в Дубне на Жолио-Кюри 1958г

В Дубне общественной можно смело назвать площадь Мира. Эта территория стала главной не сразу. Первые праздничные митинги в Дубне проходили на улице Центральной, которая осенью 1958 года была переименована в улицу Жолио-Кюри.

Для проведения праздничных мероприятий требовался народ и возвышение, с которого к этому народу следовало обращаться. (Сверху вниз, видимо, по примеру В.И. Ленина, бросавшего в толпу свои апрельские тезисы с башни броневика).

Народ в Дубне был и был он дисциплинированным. 1 мая и 7 ноября и взрослые, и дети для демонстрации своих достижений выстраивались в колонны. Броневиков в институтском гараже не было, поэтому у административного здания ОИЯИ, напротив сквера с фонтаном и горкома КПСС устанавливалась импровизированная трибуна (по некоторым данным, даже из припаркованных борт к борту грузовиков).

На трибуну поднимались самые почётные люди города, с неё звучали соответствующие моменту праздничные призывы и поздравления тем, кто в праздничных колоннах весело шагал от ДК «Мир» в сторону проходной площадки ЛЯП. Последние колонны демонстрантов прошли по этому маршруту 1мая 1967 года.

Город рос и достаточного пространства для трибуны, колон трудящихся с техникой и зрителей на сравнительно небольшой улице Жолио-Кюри стало не хватать. С ноября 1967 года демонстрации стали проводить на площади Мира.

«Намоленное» место на Жоли-Кюри тоже не осталось без праздника. Здесь ежегодно устанавливают ёлку и по старой традиции весело проводят новогодние гуляния.

В видео использованы фото В.П. Рожина из архива Н.Н. Прислонова.

19.01.2018г