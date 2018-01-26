Cтартует голосование по ремонту и благоустройству медучреждений

«Для жителей Подмосковья с 1 февраля стартует голосование по ремонту и благоустройству медучреждений региона, его результаты будут одним из основных показателей для включения медицинской организации в план проведения капремонтов», – рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова.

Интернет-голосование по ремонту и благоустройству медицинских организаций Московской области будет проводиться на сайте «Добродел» (https://dobrodel.mosreg.ru/zdrav/) и продлится до 30 апреля 2018 года.

«На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 1500 зданий, где оказывается медицинская помощь, из них порядка 500-м требуется ремонт. Народное голосование поможет обозначить приоритетные объекты для проведения ремонтных работ. При подведении результатов голосования также будут учтены пожелания граждан об устранении незначительных неисправностей, которые не требуют капитального ремонта, но при этом набрали большое количество голосов», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район, найти в нем медицинскую организацию, а после указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории». Также можно оставить комментарий и приложить фотографию. Голос будет принят после авторизации с учетной записью ЕСИА.