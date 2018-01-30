Брифинг заместителя главы города Дубна: ремонт дорог, капремонт домов

Как известно, в ноябре прошлого года был проведён опрос дубненцев по местам размещения детских площадок. Н.А. Тимошенко отметил, что мнение жителей города по этому вопросу учтено.

К четырём ранее запланированным местам установки площадок решением администрации Дубны добавлено ещё три. В полный, пока ещё не утверждённый министерством список вошли территории парков авиастроителей, ветеранов, семейного отдыха, набережные Менделеева и Комсомольская, территории по улицам Свободы (рядом с «пентагоном») и Мичурина (около городской администрации).

Конкурс на проектирование газификации улицы Юркино завершён. Победителем стало ООО «Мосинтерн» из Одинцово. До 5 февраля с этой организацией будет заключён контракт. Курирует эти работы «Дирекция развития наукограда Дубна». Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления и уличная разводка газопровода среднего давления.

По вопросу реконструкции стадиона «Волна» Николай Тимошенко разъяснил, что выполнено уже порядка 30-40% работ. Оставшаяся часть работ будет продолжена в весенне-летний период 2018 года.

Ямы вокруг люков на дорогах города будут устраняться в весенний период 2018 года.

На 2 февраля, силами администрации и подведомственных организаций, намечен субботник на Братских могилах на Большой Волге.

Общегородской субботник по уборке придомовых территорий с участием жителей и управляющих компаний состоится 3 февраля.

Начало субботников в 10:00 час.

Подробнее в видео сюжете.

Фото автора