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Авария на Вернова, 7

Происшествия     98     0     вт, 23.01.2018 - 15:30
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
30 038

23 января около 12:30 можно было наблюдать густое белое облако над дверями подъезда дома 7 по улице Вернова

Клубы пара объяснил один из специалистов службы, обслуживающей этот дом. Оказывается, в доме прорвало трубу отопления. Горячий пар не позволил сразу проникнуть в подвал, по колено заполненный горячей водой, чтобы отключить систему отопления. Этот дом совсем недавно был сдан в эксплуатацию и заселён пока частично.

  #Gorkino

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