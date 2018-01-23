Авария на Вернова, 7

Происшествия 98 0 вт, 23.01.2018 - 15:30
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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23 января около 12:30 можно было наблюдать густое белое облако над дверями подъезда дома 7 по улице Вернова
Клубы пара объяснил один из специалистов службы, обслуживающей этот дом. Оказывается, в доме прорвало трубу отопления. Горячий пар не позволил сразу проникнуть в подвал, по колено заполненный горячей водой, чтобы отключить систему отопления. Этот дом совсем недавно был сдан в эксплуатацию и заселён пока частично.
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