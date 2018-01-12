12 партийных проектов для реализации в 2018 году на территории Дубны

Партийные проекты и ответственные за их реализацию

1.

«Безопасные дороги»

Павел Насонов

2.

«Городская среда»

Илья Мочалов

3.

«Детский спорт»

Сергей Андронов

4.

«Единая страна – доступная среда»

Юрий Моталов

5.

«Здоровое будущее»

Татьяна Лохина

6.

«Историческая память»

Александр Пасько

7.

«Крепкая семья»

Дарья Писарева

8.

«Культура малой Родины»

Николай Кукарников

9.

«Народный контроль»

Михаил Богомолов

10.

«Новая школа»

Татьяна Виноградова

11.

«Старшее поколение»

Наталья Шувикова

12.

«Школа грамотного потребителя»

Вячеслав Трофимов

Также Секретарь местного отделения ознакомил членов политсовета с Положением о проведении Конкурса на лучшее Местное отделение Московского областного регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2018 году. На голосование вынесли и вопрос по предложению кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссий городского округа Дубна с правом решающего голоса.

"В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании п. 14.8.7. Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложили Территориальной избирательной комиссии города Дубны Московской области назначить членами участковых избирательных комиссий городского округа Дубна с правом решающего голоса двух партийцев", - комментирует Павел Насонов.